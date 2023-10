Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 35,96 EUR.

Um 16:03 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 35,96 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,96 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 35,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.199 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,65 EUR an. Gewinne von 35,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 23,87 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 16.08.2023. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,88 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,75 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149.208,00 CNY – ein Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 134.034,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Tencent dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,43 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

