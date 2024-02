Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Montagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Tencent gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 32,92 EUR zu.

Um 11:59 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 32,92 EUR zu. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 33,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,02 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.548 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 47,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 30,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,29 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,66 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,14 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 154.625,00 CNY gegenüber 140.093,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Am 19.03.2025 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,23 CNY je Tencent-Aktie.

