Tencent Aktie News: Tencent macht am Nachmittag Boden gut

So bewegt sich Tencent

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 33,31 EUR.

Um 16:05 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 33,31 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,50 EUR aus. Bei 33,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.396 Tencent-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,22 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 41,74 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,52 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,38 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tencent ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,66 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 3,14 CNY je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 154.625,00 CNY gegenüber 140.093,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 16,23 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

