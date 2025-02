Tencent Aktie News: Tencent gibt am Mittag nach

Blick auf Tencent-Kurs

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 51,01 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Tencent-Aktie musste um 12:01 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 51,01 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,01 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 51,28 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.580 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,58 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,92 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.03.2024 auf bis zu 31,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,12 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 3,40 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,27 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 4,13 HKD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent auf 181,93 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,94 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 19.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 22,68 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Kursrutsch genutzt: Tencent mit größtem Aktienrückkauf seit 2006

Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt

Ausblick: Tencent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal