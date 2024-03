Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 31,40 EUR abwärts.

Um 16:04 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 31,40 EUR ab. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,23 EUR nach. Mit einem Wert von 31,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 49.479 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,12 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 30,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,40 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,67 CNY je Tencent-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 16.11.2023. In Sachen EPS wurden 4,66 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 3,14 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 154.625,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 140.093,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 16,23 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

