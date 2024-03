Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 34,67 USD.

Die Tencent-Aktie wies um 23:20 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 34,67 USD abwärts. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,76 USD nach. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 33,76 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.672 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 50,64 USD erreichte der Titel am 06.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,06 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 32,45 USD erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 6,40 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,67 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 2,40 HKD aus.

Tencent veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154.625,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 140.093,00 CNY eingefahren.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,23 CNY je Tencent-Aktie.

