Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Tencent gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 23:20 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 48,91 USD abwärts. Bei 47,90 USD markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 47,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 32.715 Tencent-Aktien.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 53,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 8,17 Prozent zulegen. Bei 23,42 USD fiel das Papier am 29.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 108,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 22.03.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,30 CNY je Aktie generiert. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 144.954,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 144.188,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tencent am 17.05.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,79 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

