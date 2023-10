Tencent Aktie News: Tencent verliert am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,28 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der Tencent-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 36,28 EUR. Bei 36,17 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 36,50 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.689 Tencent-Aktien.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 48,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 25,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 16.08.2023 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,88 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,75 CNY je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 149.208,00 CNY im Vergleich zu 134.034,00 CNY im Vorjahresquartal.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,43 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NYSE-Titel NIO-Aktie im Plus: NIO lotete offenbar Partnerschaft mit Mercedes-Benz aus

Beijing Fourth Paradigm-Aktie vor Börsendebüt: Chinesisches KI-Startup Beijing Fourth Paradigm will von Börsenhype profitieren

NYSE-Wert Alibaba-Aktie leichter: China gibt Alibabas KI-Modell für die Öffentlichkeit frei