Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Tencent zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 36,05 USD.

Die Aktie legte um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 2,8 Prozent auf 36,05 USD zu. In der Spitze gewann die Tencent-Aktie bis auf 36,38 USD. Mit einem Wert von 34,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ OTC 14.697 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,53 Prozent. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,99 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 15.11.2023 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,66 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 3,14 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 154.625,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140.093,00 CNY umgesetzt.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 19.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 16,23 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

