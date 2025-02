Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,3 Prozent auf 51,92 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 51,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 52,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,55 EUR. Bisher wurden heute 3.997 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 56,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 31,17 EUR. Mit Abgaben von 39,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 CNY aus.

Am 13.11.2024 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,27 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,13 HKD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 181,93 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 166,94 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 22,68 CNY je Aktie belaufen.

