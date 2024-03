Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tencent zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Um 12:01 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 32,03 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 32,39 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 32,13 EUR. Zuletzt wechselten 3.899 Tencent-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,20 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 44,22 Prozent Luft nach oben. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,52 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,71 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 2,40 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,67 CNY aus.

Am 16.11.2023 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,66 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,14 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 154.625,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 140.093,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Tencent wird am 20.03.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,23 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

