Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von Tencent zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,0 Prozent auf 64,61 EUR.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 64,61 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 64,61 EUR. Bei 63,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 4.652 Tencent-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 64,61 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 31,29 EUR fiel das Papier am 08.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,57 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,40 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 CNY je Tencent-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.11.2024. Das EPS lag bei 6,27 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 4,13 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 181,93 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 166,94 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Tencent am 19.03.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 22,84 CNY in den Büchern stehen haben wird.

