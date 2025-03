Tencent Aktie News: Tencent steigt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,5 Prozent auf 64,30 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,5 Prozent auf 64,30 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 64,61 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,51 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 7.107 Tencent-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,61 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 0,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,29 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 51,34 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2023 mit 3,40 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,12 CNY je Aktie ausschütten.

Tencent ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,27 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,13 HKD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 181,93 Mrd. HKD im Vergleich zu 166,94 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2024 auf 22,84 CNY je Aktie.

