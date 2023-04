Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Tencent 44,80 EUR

Die Tencent-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:03 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 44,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 44,99 EUR. Bei 44,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.444 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 48,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,87 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 87,30 Prozent.

Tencent veröffentlichte am 22.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 9,30 CNY in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 144.954,00 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 144.188,00 CNY umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tencent am 17.05.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,80 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

