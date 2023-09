Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 39,20 EUR nach oben.

Um 16:00 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 39,20 EUR. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,20 EUR. Bei 38,68 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 13.855 Tencent-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Gewinne von 24,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 64,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 16.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,88 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,75 CNY je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 149.208,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134.034,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 11,32 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,47 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

