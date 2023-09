Tencent Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Tencent

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 0,5 Prozent auf 41,81 USD ab.

Das Papier von Tencent befand sich um 23:20 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 0,5 Prozent auf 41,81 USD ab. Die Tencent-Aktie sank bis auf 41,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,32 USD. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 26.415 Aktien.

Bei 53,27 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,41 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2022 bei 23,42 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 43,99 Prozent sinken.

Tencent veröffentlichte am 16.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,88 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 2,75 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,32 Prozent auf 149.208,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 134.034,00 CNY erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 15,47 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NYSE-Wert NIO-Aktie: Diese Großinvestoren halten die größten Anteile an NIO

Ausblick: Tencent stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Tencent stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor