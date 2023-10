Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Freitagmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 37,04 EUR.

Das Papier von Tencent legte um 10:48 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 37,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 37,05 EUR. Mit einem Wert von 36,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 12.964 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 31,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,87 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 55,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 16.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,88 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,75 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.208,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134.034,00 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Am 13.11.2024 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,43 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NYSE-Titel NIO-Aktie im Plus: NIO lotete offenbar Partnerschaft mit Mercedes-Benz aus

Beijing Fourth Paradigm-Aktie vor Börsendebüt: Chinesisches KI-Startup Beijing Fourth Paradigm will von Börsenhype profitieren

NYSE-Wert Alibaba-Aktie leichter: China gibt Alibabas KI-Modell für die Öffentlichkeit frei