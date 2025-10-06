Tencent Aktie News: Tencent am Montagvormittag mit Aufschlag

Blick auf Tencent-Kurs

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 74,08 EUR zu.

Um 08:54 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 74,08 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 74,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,15 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 387 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 74,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 38,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,59 CNY.

Tencent gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,60 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,09 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 173,92 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,86 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?