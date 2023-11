Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Tencent-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 37,41 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Tencent-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 37,41 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 37,43 EUR. Bei 37,18 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 5.424 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 48,65 EUR markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 16.08.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,88 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 2,75 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent auf 149.208,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 134.034,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Tencent die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,39 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

Erste Schätzungen: Tencent legt Quartalsergebnis vor

Hongkong-IPO: J&T Global Express will bei Börsengang über 500 Millionen US-Dollar einnehmen