Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tencent zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 37,01 EUR zu.

Die Tencent-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:57 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 37,01 EUR. Bei 37,43 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 37,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6.444 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 48,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 25,29 Prozent sinken.

Am 16.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,88 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.208,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134.034,00 CNY in den Büchern standen.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Tencent.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,39 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

