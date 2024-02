Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 34,69 EUR nach.

Die Tencent-Aktie notierte um 16:04 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 34,69 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,33 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 34,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.825 Tencent-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,22 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 26,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 30,52 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,02 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 15.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,66 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,14 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 154.625,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140.093,00 CNY umgesetzt.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 21,32 CNY je Aktie aus.

