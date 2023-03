Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Tencent-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr um 0,7 Prozent auf 46,57 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 46,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 46,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 22.059 Tencent-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,27 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,57 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2022 bei 23,42 USD. Mit einem Kursverlust von 98,89 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 16.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,14 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,76 CNY je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 140.093,00 CNY, gegenüber 142.368,00 CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,60 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 22.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 20.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,74 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent