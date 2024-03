Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Kursabschlägen

Tencent im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 31,66 EUR abwärts.

Die Tencent-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:54 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 31,66 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 31,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,86 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 15.832 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 30,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,60 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,67 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 16.11.2023. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,14 CNY je Aktie verdient. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154.625,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Tencent wird am 20.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 19.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Tencent.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,23 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

