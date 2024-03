Tencent Aktie News: Tencent verliert am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 31,71 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 31,71 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,22 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,86 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 21.049 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 46,20 EUR erreichte der Titel am 31.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,52 EUR am 22.01.2024. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 3,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,67 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 2,40 HKD je Wertpapier.

Tencent gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,66 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent auf 154.625,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140.093,00 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Am 19.03.2025 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,23 CNY je Aktie.

