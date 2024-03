Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 34,50 USD.

Um 23:20 Uhr sprang die Tencent-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 34,50 USD zu. Bei 35,33 USD markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 7.021 Tencent-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,64 USD. Dieser Kurs wurde am 06.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 46,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 32,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 6,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,67 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 16.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 154.625,00 CNY im Vergleich zu 140.093,00 CNY im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte Tencent die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 16,23 CNY je Aktie belaufen.

