Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,3 Prozent auf 39,07 EUR ab.

Die Tencent-Aktie notierte um 15:58 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 39,07 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 39,07 EUR. Bei 39,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 7.722 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 23,87 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 63,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 17.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,35 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149.986,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 135.471,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.08.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 15,18 CNY je Aktie aus.

