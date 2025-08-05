Tencent Aktie News: Tencent am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,0 Prozent auf 61,59 EUR.

Die Aktie verlor um 11:58 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,0 Prozent auf 61,59 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 61,36 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 61,36 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 926 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,25 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 42,09 EUR fiel das Papier am 15.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,37 CNY.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 14.05.2025. Das EPS lag bei 5,62 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 4,87 HKD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 192,48 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 173,53 Mrd. HKD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 19.08.2026 dürfte Tencent die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,31 CNY je Aktie.

