Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Tencent zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Im Tradegate-Handel kam die Tencent-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 36,93 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Tencent-Aktie um 15:58 Uhr im Tradegate-Handel bei 36,93 EUR. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 37,09 EUR zu. Bei 36,60 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,89 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.021 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 48,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 31,74 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2022 Kursverluste bis auf 27,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 25,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tencent ließ sich am 16.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,88 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,75 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 149.208,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134.034,00 CNY umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Tencent dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,39 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

