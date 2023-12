Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 36,24 EUR.

Das Papier von Tencent gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:01 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 36,24 EUR abwärts. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,21 EUR nach. Bei 36,31 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.678 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 48,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (33,76 EUR). Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 7,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 15.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,66 CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 154.625,00 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,17 CNY je Tencent-Aktie.

