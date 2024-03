Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Freitagvormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 31,25 EUR.

Das Papier von Tencent befand sich um 09:13 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,3 Prozent auf 31,25 EUR ab. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 31,25 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.550 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 47,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 30,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,34 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,40 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,67 CNY belaufen.

Tencent ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140.093,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154.625,00 CNY ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 16,23 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Twitter-Nachfolger X wird zur "All-in-One-App" - Zahlungslizenz in greifbarer Nähe

JD.com-Aktie zündet nach starken Zahlen den Turbo

Erste Schätzungen: Tencent stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor