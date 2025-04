Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 51,99 EUR.

Die Tencent-Aktie konnte um 16:00 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 51,99 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 52,31 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 50,94 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.662 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 27,43 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,52 CNY belaufen.

Tencent ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,05 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 186,49 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,77 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 11,16 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Tencent am 14.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 29,09 CNY je Tencent-Aktie.

