Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 38,96 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 38,96 EUR. Bei 38,62 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,04 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.193 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 48,65 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,87 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,87 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 38,74 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 17.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,35 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149.986,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 135.471,00 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.08.2023 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,18 CNY je Tencent-Aktie.

