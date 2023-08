Tencent Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tencent

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 38,71 EUR abwärts.

Um 16:01 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 38,71 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 38,41 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 39,04 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.874 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 48,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,68 Prozent. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,35 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 17.05.2023 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,35 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 2,40 CNY je Aktie eingenommen. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149.986,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 135.471,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Tencent-Bilanz für Q2 2023 wird am 16.08.2023 erwartet. Tencent dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,18 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

