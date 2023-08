Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,0 Prozent auf 43,32 USD ab.

Die Tencent-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 43,32 USD. Bei 42,76 USD markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,89 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 4.462 Aktien.

Bei 53,27 USD markierte der Titel am 28.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 22,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2022 bei 23,42 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 17.05.2023. In Sachen EPS wurden 3,35 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 2,40 CNY je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.986,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 135.471,00 CNY eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tencent am 16.08.2023 präsentieren. Tencent dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 15,18 CNY in den Büchern stehen haben wird.

