Tencent Aktie News: Tencent verliert am Mittag
Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 61,47 EUR ab.
Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 11:58 Uhr um 0,2 Prozent auf 61,47 EUR nach. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,75 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,10 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.005 Tencent-Aktien den Besitzer.
Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 66,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 7,78 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.08.2024 bei 42,09 EUR. Mit Abgaben von 31,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,37 CNY ausgeschüttet werden.
Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,62 HKD gegenüber 4,87 HKD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 192,48 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,53 Mrd. HKD umgesetzt.
Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.08.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,31 CNY in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
