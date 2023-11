Tencent Aktie News: Tencent am Mittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 36,81 EUR abwärts.

Um 11:53 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 36,81 EUR. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,81 EUR nach. Bei 37,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.995 Stück gehandelt.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 24,34 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2022 Kursverluste bis auf 27,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tencent gewährte am 16.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,88 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,75 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,32 Prozent auf 149.208,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 134.034,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 15,39 CNY je Aktie aus.

