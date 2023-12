Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Einbußen

So bewegt sich Tencent

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 36,26 EUR.

Die Aktie notierte um 11:59 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 36,26 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,05 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,05 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 3.964 Aktien.

Bei einem Wert von 48,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 33,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,89 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tencent ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,66 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,14 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 154.625,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,17 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

