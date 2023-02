Tencent Aktie News: Tencent schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:22 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 46,66 EUR zu. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,72 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 46,72 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 759 Tencent-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 52,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 10,56 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,78 EUR am 24.10.2022. Mit einem Kursverlust von 96,23 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tencent gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,76 CNY je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 140.093,00 CNY in den Büchern – ein Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 142.368,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tencent am 09.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 20.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,75 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Bildquellen: Tencent