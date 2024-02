Tencent Aktie News: Tencent am Freitagmittag in Grün

Tencent im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 34,13 EUR zu.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 34,13 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 34,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 2.887 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 47,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 27,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 30,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 10,58 Prozent wieder erreichen.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,40 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,67 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 15.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,66 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 154.625,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140.093,00 CNY umgesetzt.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,22 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

PUMA-Aktie im Plus: PUMA kooperiert für E-Commerce-Geschäft mit Tencent

IPOs im neuen Jahr unter der Lupe: Diese Unternehmen wollen 2024 an die Börse gehen