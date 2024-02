Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Freitagvormittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 36,20 USD abwärts.

Die Tencent-Aktie musste um 23:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 36,20 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 35,09 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,09 USD. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 15.540 Aktien.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 USD an. Mit einem Zuwachs von 39,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 32,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 10,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,40 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,67 CNY aus.

Tencent ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,66 CNY gegenüber 3,14 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 154.625,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 140.093,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 19.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 21,32 CNY im Jahr 2025 aus.

