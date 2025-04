Tencent Aktie News: Tencent am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 51,03 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Tencent-Aktie konnte um 12:00 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 51,03 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,89 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.698 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,25 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,83 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 30,23 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,52 CNY.

Am 19.03.2025 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 6,05 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 3,11 HKD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 186,49 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 167,77 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2026 29,09 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Neuer Hoffnungsträger für Apple-Aktie: Wie Alibaba bei der China-Wende helfen soll

Mag 7 mit NVIDIA und Tesla vs. Terrific 10 um Alibaba, Xiaomi, BYD & Co: Das sind die Top-Tech-Aktien aus China

Chip-Knappheit bei NVIDIA? H3C warnt wohl vor Unsicherheiten bei H20-Lieferungen