Tencent Aktie News: Tencent am Montagvormittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,7 Prozent auf 38,97 USD.

Das Papier von Tencent konnte um 23:20 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,7 Prozent auf 38,97 USD. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 39,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 19.031 Tencent-Aktien.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 53,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2022 (23,42 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 16.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,88 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 149.208,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134.034,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tencent am 15.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 15,43 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

