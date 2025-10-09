DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.338 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.996 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,89 -0,3%Gold4.013 -0,7%
Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Nachmittag an Fahrt

09.10.25 16:09 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 74,30 EUR.

Tencent Holdings Ltd
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 74,30 EUR zu. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,99 EUR zu. Bei 74,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Frankfurt 727 Tencent-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 0,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,49 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,59 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,60 HKD, nach 5,52 HKD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 199,09 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 173,92 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,86 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

