Tencent Aktie News: Tencent zieht am Vormittag an

Die Aktie von Tencent zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tencent-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 39,75 USD.

Um 23:20 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,75 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 40,85 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 40,85 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 7.916 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 53,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 34,00 Prozent Luft nach oben. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 31,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 16.08.2023 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,88 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 149.208,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 134.034,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 15,39 CNY in den Büchern stehen haben wird.

