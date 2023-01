Tencent Aktie News: Tencent am Mittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Tencent-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 43,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 43,08 EUR. Bei 42,78 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.391 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 18,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,78 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 81,17 Prozent Luft nach unten.

Am 16.11.2022 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,14 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,76 CNY je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 140.093,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142.368,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,60 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 20.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,57 CNY je Tencent-Aktie.

