Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 3,2 Prozent auf 61,10 EUR.

Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 11:50 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 61,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 61,10 EUR. Bei 61,88 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 2.927 Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,61 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,74 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2024 bei 31,29 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 95,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,12 CNY belaufen.

Am 13.11.2024 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 6,27 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 4,13 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 181,93 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166,94 Mrd. HKD umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 22,84 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Apple-Aktie: Apple plant KI-Funktionen für iPhones in China bis Mitte 2025 - Kooperation mit Alibaba

Erste Schätzungen: Tencent veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Baidu-Aktie: DeepSeek als Vorbild - Baidu-CEO kündigt Open-Source-Wende an