Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 61,50 EUR abwärts.

Um 09:20 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 61,50 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 61,50 EUR. Bei 61,88 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.024 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 64,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2024 Kursverluste bis auf 31,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 49,12 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,12 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.11.2024. In Sachen EPS wurden 6,27 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 4,13 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 181,93 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 166,94 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 22,84 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

