Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,4 Prozent auf 52,40 EUR zu.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 08:58 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 52,40 EUR. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 52,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 52,99 EUR. Zuletzt wechselten 479 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,25 EUR an. 26,43 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,81 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,66 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,52 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Am 19.03.2025 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,05 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,11 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 186,49 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,77 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,13 CNY je Aktie belaufen.

