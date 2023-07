Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag mit Abschlägen

Tencent im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 38,70 EUR ab.

Die Tencent-Aktie musste um 16:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 38,70 EUR abwärts. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,09 EUR ab. Mit einem Wert von 38,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 11.406 Tencent-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.01.2023 auf bis zu 48,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,87 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Tencent veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.986,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135.471,00 CNY in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 14.08.2024.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,10 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

