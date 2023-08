Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Mittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Tencent legte um 11:52 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 39,35 EUR. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 39,55 EUR zu. Bei 39,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.308 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,65 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 19,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,87 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 39,35 Prozent sinken.

Tencent ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,35 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 2,40 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149.986,00 CNY – ein Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 135.471,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Tencent am 16.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,18 CNY je Tencent-Aktie.

